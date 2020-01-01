Токеноміка SISTER (SSTR) Дізнайтеся ключову інформацію про SISTER (SSTR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SISTER (SSTR) The SSTR token is a groundbreaking initiative created by women-led communities through the innovative Unruggable Meme project on StarkNet. Designed to be a beacon of collaboration and creativity, SSTR aims to become an unforgettable milestone within the StarkNet ecosystem. With a strong focus on community-driven values and meaningful partnerships, SSTR token harnesses StarkNet’s cutting-edge scalability and security to bring fresh, decentralized solutions to the forefront of blockchain innovation. This project not only pushes the boundaries of decentralized finance (DeFi) but also champions inclusivity by amplifying the voices of women in the blockchain space. The SSTR token is more than just a digital asset—it’s a statement of unity, empowerment, and progress within the StarkNet network and beyond. Офіційний вебсайт: https://sstr.fun/ Купити SSTR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SISTER (SSTR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SISTER (SSTR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 134,98K $ 134,98K $ 134,98K Загальна пропозиція: $ 9,98B $ 9,98B $ 9,98B Циркуляційна пропозиція: $ 9,98B $ 9,98B $ 9,98B FDV (повністю розведена вартість): $ 134,98K $ 134,98K $ 134,98K Історичний максимум: $ 0,00010513 $ 0,00010513 $ 0,00010513 Історичний мінімум: $ 0,00000777 $ 0,00000777 $ 0,00000777 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну SISTER (SSTR)

Токеноміка SISTER (SSTR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SISTER (SSTR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SSTR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SSTR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SSTR, досліджуйте ціну токена SSTR в реальному часі!

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