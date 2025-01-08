Сьогоднішня ціна SISTER (SSTR)

Поточна ціна SISTER (SSTR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 484.76K USD. Ціна SSTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SISTER:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.99K USD

- зміна ціни SISTER протягом дня — -11.98%

- циркуляційна пропозиція – 9.98B USD

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