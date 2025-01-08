Ціна SISTER (SSTR)
Поточна ціна SISTER (SSTR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 484.76K USD. Ціна SSTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SISTER:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.99K USD
- зміна ціни SISTER протягом дня — -11.98%
- циркуляційна пропозиція – 9.98B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SISTER до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SISTER до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SISTER до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SISTER до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.98%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SISTER: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.15%
-11.98%
-24.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The SSTR token is a groundbreaking initiative created by women-led communities through the innovative Unruggable Meme project on StarkNet. Designed to be a beacon of collaboration and creativity, SSTR aims to become an unforgettable milestone within the StarkNet ecosystem. With a strong focus on community-driven values and meaningful partnerships, SSTR token harnesses StarkNet’s cutting-edge scalability and security to bring fresh, decentralized solutions to the forefront of blockchain innovation. This project not only pushes the boundaries of decentralized finance (DeFi) but also champions inclusivity by amplifying the voices of women in the blockchain space. The SSTR token is more than just a digital asset—it’s a statement of unity, empowerment, and progress within the StarkNet network and beyond.
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