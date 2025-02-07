Ціна SISPOP (SISPOP)
Поточна ціна SISPOP (SISPOP) сьогодні становить 0.00001783 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SISPOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SISPOP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.71 USD
- зміна ціни SISPOP протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SISPOP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SISPOP до USD становила $ -0.0000117992.
За останні 60 днів зміна ціни SISPOP до USD становила $ -0.0000141287.
За останні 90 днів зміна ціни SISPOP до USD становила $ -0.00008876656658088.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000117992
|-66.17%
|60 днів
|$ -0.0000141287
|-79.24%
|90 днів
|$ -0.00008876656658088
|-83.27%
Останній аналіз цін SISPOP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-42.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
L1 SISPOP Services has, Confidential Smart Contracts leverage zero-knowledge proofs to enable execution without revealing transaction details to anyone except the contract participants. This enhancement ensures that the smart contracts remain private and confidential.
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