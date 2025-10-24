Інформація щодо ціни sis (SIS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +4,15% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,15%

Актуальна ціна sis (SIS) становить --. За останні 24 години SIS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SIS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SIS змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +4,15% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо sis (SIS)

Ринкова капіталізація $ 5,50K$ 5,50K $ 5,50K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,50K$ 5,50K $ 5,50K Циркуляційне постачання 999,14M 999,14M 999,14M Загальна пропозиція 999 135 772,147412 999 135 772,147412 999 135 772,147412

Поточна ринкова капіталізація sis — $ 5,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SIS — 999,14M, зі загальною пропозицією 999135772.147412. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,50K.