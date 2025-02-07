Ціна Sirius Finance (SRS)
Поточна ціна Sirius Finance (SRS) сьогодні становить 0.00004068 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SRS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sirius Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.82 USD
- зміна ціни Sirius Finance протягом дня — +0.98%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sirius Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sirius Finance до USD становила $ -0.0000189519.
За останні 60 днів зміна ціни Sirius Finance до USD становила $ -0.0000255259.
За останні 90 днів зміна ціни Sirius Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.98%
|30 днів
|$ -0.0000189519
|-46.58%
|60 днів
|$ -0.0000255259
|-62.74%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sirius Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
+0.98%
-27.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Cross-chain stablecoin AMM and Farming Center on Astar Network that attracts and locks tremendous value through stablecoins with low-slippage trading costs, attractive APY for liquidity providers on Astar Network, and allows for more financial innovations or yield enhancements for Astar users. Ultimately, it serves as a low-slippage swap protocol that connects Polkadot, EVM-compatible chains, other major layer1 chains and expanding use cases from stablecoins to other similarly valuable tokens. "
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