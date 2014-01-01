Токеноміка Sirin Labs (SRN) Дізнайтеся ключову інформацію про Sirin Labs (SRN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sirin Labs (SRN) Sirin Labs Token is a crypto token developed by blockchain development company Sirin Labs, and is a part of the SIRIN Labs ecosystem. Sirin Labs has been developing the first blockchain smartphone, and every product of this company is committed to using their own blockchain! They promote use of digital currencies and decentralization through SRN tokens. Sirin Labs was found in 2014. Solarin was their first project, which gained popularity as the most secure phone in the world. Though it was a success and was endorsed by famous celebrities like Leonardo DiCaprio, the company declared a layoff of about one-third of the staff by 2015. The reason they announced was developments in other fields. In late 2017, Sirin Labs announced the ICO (Initial Public Offering) of Sirin Lab Token (SRN) in order to give their operations a new direction. Now, they focus on bringing new technology for mass adoption. SIRIN Labs has a vision of creating open source and secure devices for mass adoption. The biggest problem SRN tokens face is convincing average users of smartphone that a high security phone is worth investing in! If SRN tokens follow the recent trends and other products by SIRIN Labs become a success, then that day is not away when SRN token will be one of the top cryptocurrencies in the world. SRN tokens have immense potential for development. Given that the smartphone market is one of their targets, there’s a large industry that’s being picked on as an audience for the technology. Офіційний вебсайт: https://www.sirinlabs.com Whitepaper: https://sirinlabs.com/media/SIRINLABS_-_White_Paper.pdf Купити SRN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sirin Labs (SRN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sirin Labs (SRN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 104,48K $ 104,48K $ 104,48K Загальна пропозиція: $ 572,17M $ 572,17M $ 572,17M Циркуляційна пропозиція: $ 532,78M $ 532,78M $ 532,78M FDV (повністю розведена вартість): $ 112,21K $ 112,21K $ 112,21K Історичний максимум: $ 3,51 $ 3,51 $ 3,51 Історичний мінімум: $ 0,00004709 $ 0,00004709 $ 0,00004709 Поточна ціна: $ 0,00019611 $ 0,00019611 $ 0,00019611 Дізнайтеся більше про ціну Sirin Labs (SRN)

Токеноміка Sirin Labs (SRN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sirin Labs (SRN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SRN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SRN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SRN, досліджуйте ціну токена SRN в реальному часі!

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