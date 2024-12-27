Сьогоднішня ціна Sirin Labs (SRN)

Поточна ціна Sirin Labs (SRN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 305.16K USD. Ціна SRN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sirin Labs:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.99 USD

- зміна ціни Sirin Labs протягом дня — +0.95%

- циркуляційна пропозиція – 532.78M USD

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