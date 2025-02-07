Сьогоднішня ціна Sir (SIR)

Поточна ціна Sir (SIR) сьогодні становить 0.01527726 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SIR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sir:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.53 USD

- зміна ціни Sir протягом дня — -0.67%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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