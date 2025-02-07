Ціна Sir (SIR)
Поточна ціна Sir (SIR) сьогодні становить 0.01527726 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SIR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sir:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.53 USD
- зміна ціни Sir протягом дня — -0.67%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sir до USD становила $ -0.00010305460182047.
За останні 30 днів зміна ціни Sir до USD становила $ -0.0028347811.
За останні 60 днів зміна ціни Sir до USD становила $ -0.0028373706.
За останні 90 днів зміна ціни Sir до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00010305460182047
|-0.67%
|30 днів
|$ -0.0028347811
|-18.55%
|60 днів
|$ -0.0028373706
|-18.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sir: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.67%
-15.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The SIR token is a standard token created on Pinksale. The SIR is so lazy he just automatically mints the most standard of tokens. The total supply of sir tokens is 1.000.000. There is no buy, sell or transfer tax in the contract. Basic but a very clean contract as the project has passed two audits from Coinsult and Analytix. SIR might be lazy but protecting his investors is the most important to him. No tax
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