Сьогоднішня ціна SINO

Поточна ціна SINO (SINO) сьогодні становить $ 0,0075021, зі зміною 0,51% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SINO до USD становить $ 0,0075021 за SINO.

SINO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 7 467 634, з циркуляційною пропозицією у 995,41M SINO. Протягом останніх 24 годин SINO торгувався між $ 0,00745336 (мінімум) та $ 0,00750851 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00754798, тоді як історичний мінімум — $ 0,00740202.

У короткостроковій динаміці SINO змінився на -0,01% за останню годину та на +0,58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 29,66K.

Ринкова інформація щодо SINO (SINO)

Ринкова капіталізація $ 7,47M$ 7,47M $ 7,47M Обсяг (за 24 год) $ 29,66K$ 29,66K $ 29,66K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,47M$ 7,47M $ 7,47M Циркуляційне постачання 995,41M 995,41M 995,41M Загальна пропозиція 995 405 251,0 995 405 251,0 995 405 251,0

Поточна ринкова капіталізація SINO — $ 7,47M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 29,66K. Циркуляційна пропозиція SINO — 995,41M, зі загальною пропозицією 995405251.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,47M.