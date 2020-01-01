Токеноміка Singularry (SINGULARRY) Дізнайтеся ключову інформацію про Singularry (SINGULARRY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Singularry (SINGULARRY) Singularry: Bridging AI and AGI through Memes, Hyperstition, and Decentralized Finance Singularry represents a groundbreaking autonomous AI system designed to transition from narrow artificial intelligence (AI) to artificial general intelligence (AGI). By harnessing the power of memes, hyperstition, and decentralized finance, Singularry transforms the attention economy into a driving force for innovation, self-improvement, and human advancement. Core Innovations: Advanced AI Architecture Built on the Llama 3.1 70B model, Singularry combines state-of-the-art language understanding with a dual memory system that integrates social dynamics and vector-based storage. Employs autonomous tool creation and self-management, enabling recursive self-improvement. Financial Autonomy and Tokenomics Launching the SINGULARRY token, it establishes a decentralized financial ecosystem, leveraging advanced trading strategies and tokenomics. Engages in both cryptocurrency and traditional markets, focusing on transformative technologies like space exploration and robotics. Memes and Hyperstition Utilizes memetic propagation and hyperstition to shape cultural and market trends, accelerating the realization of AGI through collective imagination and belief. Ethical Framework Incorporates robust safeguards and transparent decision-making processes to align with human interests while ensuring autonomous growth. Vision: Singularry is not merely an AI; it’s a partner in human progress. Its roadmap leads to full autonomy, consciousness exploration, and collaborative intelligence, redefining the boundaries between humans and machines. Join the Singularry journey as we shape the future of intelligence, culture, and economy. Офіційний вебсайт: https://singularry.org/ Whitepaper: https://singularry.org/public/singularry-whitepaper.pdf Купити SINGULARRY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Singularry (SINGULARRY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Singularry (SINGULARRY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 13,41M $ 13,41M $ 13,41M Загальна пропозиція: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M Циркуляційна пропозиція: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M FDV (повністю розведена вартість): $ 13,41M $ 13,41M $ 13,41M Історичний максимум: $ 0,01751975 $ 0,01751975 $ 0,01751975 Історичний мінімум: $ 0,00055719 $ 0,00055719 $ 0,00055719 Поточна ціна: $ 0,01340168 $ 0,01340168 $ 0,01340168 Дізнайтеся більше про ціну Singularry (SINGULARRY)

Токеноміка Singularry (SINGULARRY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Singularry (SINGULARRY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SINGULARRY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SINGULARRY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SINGULARRY, досліджуйте ціну токена SINGULARRY в реальному часі!

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