Токеноміка Singularity (SGLY) Дізнайтеся ключову інформацію про Singularity (SGLY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Singularity (SGLY) "Singularity is a metaverse gaming world of universe exploration and adventure. Any player can earn HME and SGLY tokens by owning and developing their own constellations, galaxies and fleets, competing and cooperating in the games, and expanding their strength through tokens and various NFT props. Players can obtain fulfillment and wealth in the huge Singularity universe of games. There are a variety of NFT characters in Singularity, including Constellation Master NFT , Star System Captain NFT, Battleship NFT,etc. The first version of the game includes open legion, battleship formation, combat system, battleship development, ranking competition, P2E module, space tax system and so on. Singularity always believe that in the future, work and entertainment will be integrated, and online and offline will be seamlessly linked. Singularity universe is committed to creating a game with rich gameplay, establishing a perfect Singularity ecosystem, striving to maintain economic balance, and bringing players a high-quality immersive gaming experience, and earning cash while playing. Singularity will delegate power to players so that players can establish their own clubs, organize and participate in decentralized economic and social activities, and jointly create a beautiful metaverse world." Офіційний вебсайт: https://www.singularity.gold Купити SGLY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Singularity (SGLY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Singularity (SGLY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,46K $ 7,46K $ 7,46K Загальна пропозиція: $ 210,00M $ 210,00M $ 210,00M Циркуляційна пропозиція: $ 58,89M $ 58,89M $ 58,89M FDV (повністю розведена вартість): $ 26,59K $ 26,59K $ 26,59K Історичний максимум: $ 2,42 $ 2,42 $ 2,42 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0001266 $ 0,0001266 $ 0,0001266 Дізнайтеся більше про ціну Singularity (SGLY)

Токеноміка Singularity (SGLY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Singularity (SGLY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SGLY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SGLY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SGLY, досліджуйте ціну токена SGLY в реальному часі!

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