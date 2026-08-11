Сьогоднішня ціна Singularity Finance

Поточна ціна Singularity Finance (SFI) сьогодні становить $ 0.00367667, зі зміною 1.93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SFI до USD становить $ 0.00367667 за SFI.

Singularity Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,838,372, з циркуляційною пропозицією у 84.53M SFI. Протягом останніх 24 годин SFI торгувався між $ 0.00337245 (мінімум) та $ 0.00395519 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.204218, тоді як історичний мінімум — $ 0.00326443.

У короткостроковій динаміці SFI змінився на -0.00% за останню годину та на +5.54% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.92K.

Ринкова інформація щодо Singularity Finance (SFI)

Ринкова капіталізація $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Обсяг (за 24 год) $ 1.92K$ 1.92K $ 1.92K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Циркуляційне постачання 84.53M 84.53M 84.53M Загальна пропозиція 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Singularity Finance — $ 1.84M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.92K. Циркуляційна пропозиція SFI — 84.53M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.84M.