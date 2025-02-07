Сьогоднішня ціна Single Finance (SINGLE)

Поточна ціна Single Finance (SINGLE) сьогодні становить 0.00037196 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SINGLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Single Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.56K USD

- зміна ціни Single Finance протягом дня — +3.89%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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