Ціна Single Finance (SINGLE)
Поточна ціна Single Finance (SINGLE) сьогодні становить 0.00037196 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SINGLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Single Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.56K USD
- зміна ціни Single Finance протягом дня — +3.89%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Single Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Single Finance до USD становила $ -0.0001271387.
За останні 60 днів зміна ціни Single Finance до USD становила $ -0.0001139521.
За останні 90 днів зміна ціни Single Finance до USD становила $ -0.0000586618036996991.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.89%
|30 днів
|$ -0.0001271387
|-34.18%
|60 днів
|$ -0.0001139521
|-30.63%
|90 днів
|$ -0.0000586618036996991
|-13.62%
Останній аналіз цін Single Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.46%
+3.89%
-16.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Single Finance is a super intuitive platform for all your DeFi investments, minimizing correlations with the general market. Our signature strategy is a pseudo-market-neutral strategy. Everything here, including capital protection and return calculation, is worked out from your injected capital in USD. Everything is visualized. And everything is at your fingertips. We also launched LP Time Machine, a performance analytics tool for liquidity pools across all EVM compatible chains. The tool shows the full breakdown of backward-simulated P & L (based on capital marked to USD), including LP rewards, DEX reward tokens, and value change due to the price impact.
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