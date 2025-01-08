Ціна Sing (SING)
Поточна ціна Sing (SING) сьогодні становить 0.00466878 USD з ринковою капіталізацією $ 2.62K USD. Ціна SING до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sing:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.05 USD
- зміна ціни Sing протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 561.68K USD
Отримуйте оновлення цін SING до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SING.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sing до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sing до USD становила $ -0.0004582155.
За останні 60 днів зміна ціни Sing до USD становила $ +0.0003508583.
За останні 90 днів зміна ціни Sing до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0004582155
|-9.81%
|60 днів
|$ +0.0003508583
|+7.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sing: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Multichain, Yield farming project with triple farming system deployed. Launched on Polygon, BSC, Avalanche
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SING до AUD
A$0.007470048
|1 SING до GBP
￡0.003735024
|1 SING до EUR
€0.0044820288
|1 SING до USD
$0.00466878
|1 SING до MYR
RM0.0209628222
|1 SING до TRY
₺0.1649479974
|1 SING до JPY
¥0.7377606156
|1 SING до RUB
₽0.500726655
|1 SING до INR
₹0.400581324
|1 SING до IDR
Rp75.3028926834
|1 SING до PHP
₱0.2723766252
|1 SING до EGP
￡E.0.2364270192
|1 SING до BRL
R$0.028479558
|1 SING до CAD
C$0.0066763554
|1 SING до BDT
৳0.568657404
|1 SING до NGN
₦7.2160196802
|1 SING до UAH
₴0.1975360818
|1 SING до VES
Bs0.24744534
|1 SING до PKR
Rs1.3008154836
|1 SING до KZT
₸2.4689442396
|1 SING до THB
฿0.161306349
|1 SING до TWD
NT$0.1529492328
|1 SING до CHF
Fr0.004201902
|1 SING до HKD
HK$0.0362764206
|1 SING до MAD
.د.م0.0467344878