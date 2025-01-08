Сьогоднішня ціна Sing (SING)

Поточна ціна Sing (SING) сьогодні становить 0.00466878 USD з ринковою капіталізацією $ 2.62K USD. Ціна SING до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sing:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.05 USD

- зміна ціни Sing протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 561.68K USD

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