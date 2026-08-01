Сьогоднішня ціна SINBAD NETWORK GENESIS

Поточна ціна SINBAD NETWORK GENESIS (SNG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SNG до USD становить $ 0 за SNG.

SINBAD NETWORK GENESIS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 17 822,11, з циркуляційною пропозицією у 991,16M SNG. Протягом останніх 24 годин SNG торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SNG змінився на -- за останню годину та на +2,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо SINBAD NETWORK GENESIS (SNG)

Ринкова капіталізація $ 17,82K$ 17,82K $ 17,82K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,98K$ 17,98K $ 17,98K Циркуляційне постачання 991,16M 991,16M 991,16M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SINBAD NETWORK GENESIS — $ 17,82K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SNG — 991,16M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,98K.