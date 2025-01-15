Сьогоднішня ціна Simulize AI (SMZAI)

Поточна ціна Simulize AI (SMZAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 332.12K USD. Ціна SMZAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Simulize AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 700.46K USD

- зміна ціни Simulize AI протягом дня — +2.57%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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