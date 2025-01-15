Ціна Simulize AI (SMZAI)
Поточна ціна Simulize AI (SMZAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 332.12K USD. Ціна SMZAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Simulize AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 700.46K USD
- зміна ціни Simulize AI протягом дня — +2.57%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
Отримуйте оновлення цін SMZAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SMZAI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Simulize AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Simulize AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Simulize AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Simulize AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.57%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Simulize AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.35%
+2.57%
-3.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SimulizeAI is a revolutionary project that focuses on providing unlimited, free image and video generation powered by advanced AI. Unlike other platforms, we offer cutting-edge technology that allows users to create high-quality media without any limitations, making us the only AI to offer this service for free. Our mission is to make AI-powered creativity accessible to everyone, enabling limitless possibilities for content creation.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SMZAI до AUD
A$--
|1 SMZAI до GBP
￡--
|1 SMZAI до EUR
€--
|1 SMZAI до USD
$--
|1 SMZAI до MYR
RM--
|1 SMZAI до TRY
₺--
|1 SMZAI до JPY
¥--
|1 SMZAI до RUB
₽--
|1 SMZAI до INR
₹--
|1 SMZAI до IDR
Rp--
|1 SMZAI до PHP
₱--
|1 SMZAI до EGP
￡E.--
|1 SMZAI до BRL
R$--
|1 SMZAI до CAD
C$--
|1 SMZAI до BDT
৳--
|1 SMZAI до NGN
₦--
|1 SMZAI до UAH
₴--
|1 SMZAI до VES
Bs--
|1 SMZAI до PKR
Rs--
|1 SMZAI до KZT
₸--
|1 SMZAI до THB
฿--
|1 SMZAI до TWD
NT$--
|1 SMZAI до CHF
Fr--
|1 SMZAI до HKD
HK$--
|1 SMZAI до MAD
.د.م--