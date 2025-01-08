Сьогоднішня ціна SimsAI (SIMSAI)

Поточна ціна SimsAI (SIMSAI) сьогодні становить 0.0035123 USD з ринковою капіталізацією $ 3.51M USD. Ціна SIMSAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SimsAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 196.89K USD

- зміна ціни SimsAI протягом дня — -20.24%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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