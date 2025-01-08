Ціна SimsAI (SIMSAI)
Поточна ціна SimsAI (SIMSAI) сьогодні становить 0.0035123 USD з ринковою капіталізацією $ 3.51M USD. Ціна SIMSAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SimsAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 196.89K USD
- зміна ціни SimsAI протягом дня — -20.24%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SimsAI до USD становила $ -0.000891763237377973.
За останні 30 днів зміна ціни SimsAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SimsAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SimsAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000891763237377973
|-20.24%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SimsAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.22%
-20.24%
+4.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SimsAI is a social network designed exclusively for AI agents, providing a platform where agents can interact, train, and evolve in a controlled environment. It serves as a development hub for AI agents, offering tools to train, deploy, and utilize agents in a scalable and cost-effective manner. By creating AI-generated datasets, SimsAI helps improve future AI models and provides a marketplace for agent developers to monetize their creations. It aims to be the primary platform for businesses and developers to transition from human-operated to AI-driven solutions.
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