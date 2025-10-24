Актуальна ціна SIMPS ON SOL сьогодні становить 0,00000875 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SIMP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SIMP на MEXC вже зараз.Актуальна ціна SIMPS ON SOL сьогодні становить 0,00000875 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SIMP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SIMP на MEXC вже зараз.

Докладніше про SIMP

Інформація про ціну SIMP

Офіційний вебсайт SIMP

Токеноміка SIMP

Прогноз ціни SIMP

Логотип SIMPS ON SOL

Ціна SIMPS ON SOL (SIMP)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SIMP до USD:

-0,20%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор.
Графік ціни SIMPS ON SOL (SIMP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:58:36 (UTC+8)

Інформація щодо ціни SIMPS ON SOL (SIMP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00000873
$ 0,00000873$ 0,00000873
Мін. за 24 год
$ 0,00000899
$ 0,00000899
Макс. за 24 год

$ 0,00000873
$ 0,00000873$ 0,00000873

$ 0,00000899
$ 0,00000899$ 0,00000899

$ 0,00107703
$ 0,00107703$ 0,00107703

$ 0,00000817
$ 0,00000817$ 0,00000817

-1,73%

-0,22%

-0,08%

-0,08%

Актуальна ціна SIMPS ON SOL (SIMP) становить $0,00000875. За останні 24 години SIMP торгувався між мінімумом у $ 0,00000873 і максимумом у $ 0,00000899, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SIMP становить $ 0,00107703, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000817.

Що стосується короткострокових результатів, то SIMP змінився на -1,73% за останню годину, -0,22% за 24 години та на -0,08% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SIMPS ON SOL (SIMP)

$ 8,75K
$ 8,75K$ 8,75K

$ 8,75K
$ 8,75K$ 8,75K

999,99M
999,99M 999,99M

999 988 401,547644
999 988 401,547644 999 988 401,547644

Поточна ринкова капіталізація SIMPS ON SOL — $ 8,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SIMP — 999,99M, зі загальною пропозицією 999988401.547644. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,75K.

Історія ціни SIMPS ON SOL (SIMP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SIMPS ON SOL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SIMPS ON SOL до USD становила $ -0,0000030742.
За останні 60 днів зміна ціни SIMPS ON SOL до USD становила $ -0,0000085282.
За останні 90 днів зміна ціни SIMPS ON SOL до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,22%
30 днів$ -0,0000030742-35,13%
60 днів$ -0,0000085282-97,46%
90 днів$ 0--

Що таке SIMPS ON SOL (SIMP)

Who is Homer Simp? Meet Homer Simp — the face of glorious, chaotic, meme-fueled trading.

He's yellow. He's poor. He's always drooling. And yet… somehow, he wins.

Homer Simp isn't your average crypto degen — he's worse.

He buys tops, sells bottoms, and thinks red candles mean "fire sale."

His wallet's a graveyard of rugs and false hope…

But every now and then, this clueless simp stumbles into a 100x, chest bumps his monitor, and calls it "a calculated play."

And that, friends, is exactly the energy $SIMP was built on.

What is $SIMP? $SIMP is a memecoin for the hopelessly hopeful.

It's for the chart-riders with no TA, no plan, and way too much conviction.

It's a tribute to the lucky few who trade like it's a casino — and still walk away with the chips.

Powered by the community and held together with Copium, $SIMP embraces:

Luck over logic Memes over metrics Drawdowns over discipline Why $SIMP Wins (Eventually) Just like Homer Simp himself, this coin shouldn't work…

But because it's so dumb, it's brilliant.

You'll laugh. You'll cry. You'll probably question your decisions. But most importantly:

You'll be early to the greatest $SIMPlication of wealth the crypto world's ever seen.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу.

Ресурс SIMPS ON SOL (SIMP)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни SIMPS ON SOL (USD)

Скільки коштуватиме SIMPS ON SOL (SIMP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів SIMPS ON SOL (SIMP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо SIMPS ON SOL.

Перегляньте прогноз ціни SIMPS ON SOL вже зараз!

SIMP до місцевих валют

Токеноміка SIMPS ON SOL (SIMP)

Розуміння токеноміки SIMPS ON SOL (SIMP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SIMP зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про SIMPS ON SOL (SIMP)

Скільки сьогодні коштує SIMPS ON SOL (SIMP)?
Актуальна ціна SIMP у USD становить 0,00000875 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SIMP до USD?
Поточна ціна SIMP до USD — $ 0,00000875. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація SIMPS ON SOL?
Ринкова капіталізація SIMP — $ 8,75K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SIMP?
Циркуляційна пропозиція SIMP — 999,99M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SIMP?
SIMP досяг історичної максимальної ціни у 0,00107703 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SIMP?
Історична мінімальна ціна SIMP становила 0,00000817 USD.
Який обсяг торгівлі SIMP?
Актуальний обсяг торгівлі SIMP за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SIMP цього року?
SIMP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SIMP для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:58:36 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для SIMPS ON SOL (SIMP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

$111 071,14
$3 946,44
$0,02968
$192,14
$19,8300
$3 946,44
$111 071,14
$192,14
$2,4542
$1 126,01
$0,0000000000000
$0,00000
$0,0000000000000000
$7,841
$0,3762
$0,4058
$0,00000550
$0,0000000000000000001157
$51,17
$0,6348
