Інформація щодо ціни SIMPS ON SOL (SIMP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00000873 $ 0,00000873 $ 0,00000873 Мін. за 24 год $ 0,00000899 $ 0,00000899 $ 0,00000899 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00000873$ 0,00000873 $ 0,00000873 Макс. за 24 год $ 0,00000899$ 0,00000899 $ 0,00000899 Рекордний максимум $ 0,00107703$ 0,00107703 $ 0,00107703 Найнижча ціна $ 0,00000817$ 0,00000817 $ 0,00000817 Зміна ціни (за 1 год) -1,73% Зміна ціни (1 дн.) -0,22% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,08% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,08%

Актуальна ціна SIMPS ON SOL (SIMP) становить $0,00000875. За останні 24 години SIMP торгувався між мінімумом у $ 0,00000873 і максимумом у $ 0,00000899, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SIMP становить $ 0,00107703, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000817.

Що стосується короткострокових результатів, то SIMP змінився на -1,73% за останню годину, -0,22% за 24 години та на -0,08% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SIMPS ON SOL (SIMP)

Ринкова капіталізація $ 8,75K$ 8,75K $ 8,75K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,75K$ 8,75K $ 8,75K Циркуляційне постачання 999,99M 999,99M 999,99M Загальна пропозиція 999 988 401,547644 999 988 401,547644 999 988 401,547644

Поточна ринкова капіталізація SIMPS ON SOL — $ 8,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SIMP — 999,99M, зі загальною пропозицією 999988401.547644. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,75K.