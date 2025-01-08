Ціна Simps (SIMP)
Поточна ціна Simps (SIMP) сьогодні становить 0.00313997 USD з ринковою капіталізацією $ 3.14M USD. Ціна SIMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Simps:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 77.36K USD
- зміна ціни Simps протягом дня — -11.70%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Simps до USD становила $ -0.000416181096950933.
За останні 30 днів зміна ціни Simps до USD становила $ -0.0005267842.
За останні 60 днів зміна ціни Simps до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Simps до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000416181096950933
|-11.70%
|30 днів
|$ -0.0005267842
|-16.77%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Simps: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.49%
-11.70%
+4.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Simps a new category of decentralized social networks that integrate social media features with financial incentives and blockchain technology. It's a fusion of "social" aspects (user interaction, content sharing, etc.) with "finance" (economic systems, rewards, and tokens). Recently, platinum award winning hip hop artist Waka Flocka Flame has become part owner in the platform. Simps is empowering artists, streamers, and content creators to reach their full earning potential.
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