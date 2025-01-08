Сьогоднішня ціна Simps (SIMP)

Поточна ціна Simps (SIMP) сьогодні становить 0.00313997 USD з ринковою капіталізацією $ 3.14M USD. Ціна SIMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Simps:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 77.36K USD

- зміна ціни Simps протягом дня — -11.70%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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