Сьогоднішня ціна Simpli Finance (SIMPLI)

Поточна ціна Simpli Finance (SIMPLI) сьогодні становить 0.00000713 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SIMPLI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Simpli Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.60 USD

- зміна ціни Simpli Finance протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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