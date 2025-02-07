Ціна Simpli Finance (SIMPLI)
Поточна ціна Simpli Finance (SIMPLI) сьогодні становить 0.00000713 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SIMPLI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Simpli Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.60 USD
- зміна ціни Simpli Finance протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Simpli Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Simpli Finance до USD становила $ -0.0000006918.
За останні 60 днів зміна ціни Simpli Finance до USD становила $ -0.0000006375.
За останні 90 днів зміна ціни Simpli Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000006918
|-9.70%
|60 днів
|$ -0.0000006375
|-8.94%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Simpli Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-6.29%
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