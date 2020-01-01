Токеноміка Simple coin (SIMPLE) Дізнайтеся ключову інформацію про Simple coin (SIMPLE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Simple coin (SIMPLE) A simple coin launched by a useless dev. The brain that came up with the idea of a memecoin named Useless, also came up with the idea of a memecoin named Simple. And Simple is a word with such a strong and powerful brand! Currently we are refining our strategy. Our plans include financing listings, airdropping whales tokens, creating a website, funding trending, expanding our brand and organizing community-driven campaigns such as giveaways. Офіційний вебсайт: https://x.com/asimplecoinsol Купити SIMPLE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Simple coin (SIMPLE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Simple coin (SIMPLE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 260,15K $ 260,15K $ 260,15K Загальна пропозиція: $ 999,86M $ 999,86M $ 999,86M Циркуляційна пропозиція: $ 999,86M $ 999,86M $ 999,86M FDV (повністю розведена вартість): $ 260,15K $ 260,15K $ 260,15K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00026019 $ 0,00026019 $ 0,00026019 Дізнайтеся більше про ціну Simple coin (SIMPLE)

Токеноміка Simple coin (SIMPLE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Simple coin (SIMPLE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SIMPLE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SIMPLE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SIMPLE, досліджуйте ціну токена SIMPLE в реальному часі!

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