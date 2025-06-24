Ціна Simple coin (SIMPLE)
Поточна ціна Simple coin (SIMPLE) сьогодні становить 0,00052589 USD з ринковою капіталізацією $ 525,91K USD. Ціна SIMPLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Simple coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Simple coin протягом дня — +28,11%
- циркуляційна пропозиція – 999,87M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Simple coin до USD становила $ +0,0001154.
За останні 30 днів зміна ціни Simple coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Simple coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Simple coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,0001154
|+28,11%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Simple coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,43%
+28,11%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A simple coin launched by a useless dev. The brain that came up with the idea of a memecoin named Useless, also came up with the idea of a memecoin named Simple. And Simple is a word with such a strong and powerful brand! Currently we are refining our strategy. Our plans include financing listings, airdropping whales tokens, creating a website, funding trending, expanding our brand and organizing community-driven campaigns such as giveaways.
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