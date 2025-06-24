Сьогоднішня ціна Simple coin (SIMPLE)

Поточна ціна Simple coin (SIMPLE) сьогодні становить 0,00052589 USD з ринковою капіталізацією $ 525,91K USD. Ціна SIMPLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Simple coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Simple coin протягом дня — +28,11%

- циркуляційна пропозиція – 999,87M USD

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