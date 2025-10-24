Інформація щодо ціни SimpCoin (SIMP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,39% Зміна ціни (1 дн.) -0,48% Зміна ціни (за 7 дн.) -32,59% Зміна ціни (за 7 дн.) -32,59%

Актуальна ціна SimpCoin (SIMP) становить --. За останні 24 години SIMP торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SIMP становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SIMP змінився на +0,39% за останню годину, -0,48% за 24 години та на -32,59% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SimpCoin (SIMP)

Ринкова капіталізація $ 14,53K$ 14,53K $ 14,53K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,53K$ 14,53K $ 14,53K Циркуляційне постачання 999,69M 999,69M 999,69M Загальна пропозиція 999 687 512,747863 999 687 512,747863 999 687 512,747863

Поточна ринкова капіталізація SimpCoin — $ 14,53K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SIMP — 999,69M, зі загальною пропозицією 999687512.747863. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,53K.