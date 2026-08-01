Сьогоднішня ціна Simon the Gator

Поточна ціна Simon the Gator (SIMON) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,13% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SIMON до USD становить $ 0 за SIMON.

Simon the Gator наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 242,58, з циркуляційною пропозицією у 611,60M SIMON. Протягом останніх 24 годин SIMON торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00500522, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SIMON змінився на -0,65% за останню годину та на -6,06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Simon the Gator (SIMON)

Ринкова капіталізація $ 10,24K$ 10,24K $ 10,24K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,24K$ 10,24K $ 10,24K Циркуляційне постачання 611,60M 611,60M 611,60M Загальна пропозиція 690 000 000,0 690 000 000,0 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Simon the Gator — $ 10,24K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SIMON — 611,60M, зі загальною пропозицією 690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,24K.