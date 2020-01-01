Токеноміка Simon for NYC dog Mayor (SIMON) Дізнайтеся ключову інформацію про Simon for NYC dog Mayor (SIMON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Simon for NYC dog Mayor (SIMON) Simon was in a public, real world race for Honorary Dog Mayor of NYC which he won! He competed against other big name memecoins like $bert and beat them out. He will now be the honorary Mayor of NYC for 2 years and we are excited to cover his story and help bring awareness to rescue animals which is he. We will donate to charities and shelters that helped with animals like Simon. We look forward to help with donating to dog shelters along w building a community around Simon. Офіційний вебсайт: https://simonnycmayor.com/ Купити SIMON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Simon for NYC dog Mayor (SIMON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Simon for NYC dog Mayor (SIMON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 63.48K $ 63.48K $ 63.48K Загальна пропозиція: $ 999.27M $ 999.27M $ 999.27M Циркуляційна пропозиція: $ 999.27M $ 999.27M $ 999.27M FDV (повністю розведена вартість): $ 63.48K $ 63.48K $ 63.48K Історичний максимум: $ 0.00370006 $ 0.00370006 $ 0.00370006 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Simon for NYC dog Mayor (SIMON)

Токеноміка Simon for NYC dog Mayor (SIMON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Simon for NYC dog Mayor (SIMON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SIMON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SIMON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SIMON, досліджуйте ціну токена SIMON в реальному часі!

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