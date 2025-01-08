Ціна Simon for NYC dog Mayor (SIMON)
Поточна ціна Simon for NYC dog Mayor (SIMON) сьогодні становить 0.00223944 USD з ринковою капіталізацією $ 2.25M USD. Ціна SIMON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Simon for NYC dog Mayor:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 194.37K USD
- зміна ціни Simon for NYC dog Mayor протягом дня — -5.99%
- циркуляційна пропозиція – 999.47M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Simon for NYC dog Mayor до USD становила $ -0.000142744508970359.
За останні 30 днів зміна ціни Simon for NYC dog Mayor до USD становила $ +0.0027037881.
За останні 60 днів зміна ціни Simon for NYC dog Mayor до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Simon for NYC dog Mayor до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000142744508970359
|-5.99%
|30 днів
|$ +0.0027037881
|+120.74%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Simon for NYC dog Mayor: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.03%
-5.99%
+48.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Simon was in a public, real world race for Honorary Dog Mayor of NYC which he won! He competed against other big name memecoins like $bert and beat them out. He will now be the honorary Mayor of NYC for 2 years and we are excited to cover his story and help bring awareness to rescue animals which is he. We will donate to charities and shelters that helped with animals like Simon. We look forward to help with donating to dog shelters along w building a community around Simon.
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