Сьогоднішня ціна Simon for NYC dog Mayor (SIMON)

Поточна ціна Simon for NYC dog Mayor (SIMON) сьогодні становить 0.00223944 USD з ринковою капіталізацією $ 2.25M USD. Ціна SIMON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Simon for NYC dog Mayor:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 194.37K USD

- зміна ціни Simon for NYC dog Mayor протягом дня — -5.99%

- циркуляційна пропозиція – 999.47M USD

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