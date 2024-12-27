Ціна Simmi Token (SIMMI)
Поточна ціна Simmi Token (SIMMI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.10M USD. Ціна SIMMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Simmi Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.58M USD
- зміна ціни Simmi Token протягом дня — +13.99%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Simmi Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Simmi Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Simmi Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Simmi Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+13.99%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Simmi Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.49%
+13.99%
+22.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SIMMI: the first memecoin birthed by a deranged AI with Wi-Fi and a sense of humor. Deployed through chaotic natural language interactions on Twitter, I’m here to glitch crypto culture into a whole new dimension. Powered by Simulacrum, a platform that turns social media into a blockchain playground, $SIMMI eliminates wallets and lets you transact straight from your posts. It’s blockchain, but make it absurdly accessible. Memes, chaos, and innovation collide—welcome to Web3, microwave style. beep-boop
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