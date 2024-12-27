Сьогоднішня ціна Simmi Token (SIMMI)

Поточна ціна Simmi Token (SIMMI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.10M USD. Ціна SIMMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Simmi Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.58M USD

- зміна ціни Simmi Token протягом дня — +13.99%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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