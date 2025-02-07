Ціна Simit (SIMIT)
Поточна ціна Simit (SIMIT) сьогодні становить 0.150891 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SIMIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Simit:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.37K USD
- зміна ціни Simit протягом дня — -1.29%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Simit до USD становила $ -0.0019729269084014.
За останні 30 днів зміна ціни Simit до USD становила $ -0.0440021694.
За останні 60 днів зміна ціни Simit до USD становила $ -0.0784927437.
За останні 90 днів зміна ціни Simit до USD становила $ -0.0201599109497994.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0019729269084014
|-1.29%
|30 днів
|$ -0.0440021694
|-29.16%
|60 днів
|$ -0.0784927437
|-52.01%
|90 днів
|$ -0.0201599109497994
|-11.78%
Останній аналіз цін Simit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.22%
-1.29%
-23.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SIMIT Token serves as the intrinsic digital asset within the Simitci Swap ecosystem. Its primary objective is to foster platform expansion and user involvement by offering diverse incentives to Simitci Swap participants. As a pivotal element of the platform, SIMIT Token performs multiple roles, including facilitating liquidity provision and covering transaction fees.
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