Сьогоднішня ціна Simit (SIMIT)

Поточна ціна Simit (SIMIT) сьогодні становить 0.150891 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SIMIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Simit:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.37K USD

- зміна ціни Simit протягом дня — -1.29%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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