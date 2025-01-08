Ціна Simian AI (SIMAI)
Поточна ціна Simian AI (SIMAI) сьогодні становить 0.01823497 USD з ринковою капіталізацією $ 1.76M USD. Ціна SIMAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Simian AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 272.00K USD
- зміна ціни Simian AI протягом дня — -5.04%
- циркуляційна пропозиція – 96.37M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Simian AI до USD становила $ -0.00096817311646007.
За останні 30 днів зміна ціни Simian AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Simian AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Simian AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00096817311646007
|-5.04%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Simian AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+21.84%
-5.04%
-26.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SIMAI powers blockchain-based data mapping technology that uses a combination of AI and sorting algorithms to process all information inserted as transactions. simianAI allows both non-technical professionals and developers to tackle real problems that arise from the utilization of generative AI using the blockchain as a tool. $SIMAI has a total supply of 100M tokens, distributed across liquidity, marketing, and staking seed. This ensures stability and growth while prioritizing community rewards and adoption. Decentralized Liquidity makes up 60% of the supply, secured through Uniswap V2 LP, ensuring smooth and fair trading experiences for all participants. Growth-Focused Allocation dedicates 8% to T10 CEX listings, 8% to marketing efforts, and 4% each for T1 CEX listings and community staking incentives.
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