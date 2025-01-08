Сьогоднішня ціна Simian AI (SIMAI)

Поточна ціна Simian AI (SIMAI) сьогодні становить 0.01823497 USD з ринковою капіталізацією $ 1.76M USD. Ціна SIMAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Simian AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 272.00K USD

- зміна ціни Simian AI протягом дня — -5.04%

- циркуляційна пропозиція – 96.37M USD

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