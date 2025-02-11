Ціна SimbCoin Swap (SMBSWAP)
Поточна ціна SimbCoin Swap (SMBSWAP) сьогодні становить 0.00120719 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SMBSWAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SimbCoin Swap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.52 USD
- зміна ціни SimbCoin Swap протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SimbCoin Swap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SimbCoin Swap до USD становила $ +0.0000470848.
За останні 60 днів зміна ціни SimbCoin Swap до USD становила $ -0.0000836816.
За останні 90 днів зміна ціни SimbCoin Swap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0000470848
|+3.90%
|60 днів
|$ -0.0000836816
|-6.93%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SimbCoin Swap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SIMBCOIN SWAP ( SMBSWAP ) offers a new amazing and unique approach to invest in the crypto sphere, generating rewards from tangible luxurious such as real estate, integrated by eco-sustainable energy and extraordinary form of btc crypto mining.
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