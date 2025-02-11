Ціна Silver Token (XAGX)
Поточна ціна Silver Token (XAGX) сьогодні становить 31.66 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XAGX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Silver Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 111.48K USD
- зміна ціни Silver Token протягом дня — -2.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Silver Token до USD становила $ -0.65122182001588.
За останні 30 днів зміна ціни Silver Token до USD становила $ +1.4051562820.
За останні 60 днів зміна ціни Silver Token до USD становила $ +1.1434009000.
За останні 90 днів зміна ціни Silver Token до USD становила $ +0.871917358217942.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.65122182001588
|-2.01%
|30 днів
|$ +1.4051562820
|+4.44%
|60 днів
|$ +1.1434009000
|+3.61%
|90 днів
|$ +0.871917358217942
|+2.83%
Останній аналіз цін Silver Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
-2.01%
+0.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
XAGx Silver Token is a stablecoin that is indexed to silver price. It is backed by real physical silver. Developed by NEOMO Technologies & Trading LLC, it operates on the Avalanche C-Chain blockchain network. Each XAGx Silver Token is equivalent to one ounce of silver. The token price is updated in real-time based on the global market price of silver.XAGx Silver Token holders benefit from an investment backed by real physical silver. You can easily perform silver trade 24/7. The tokens offer high liquidity, low transaction fees, and 24/7 accessibility.
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