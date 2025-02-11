Сьогоднішня ціна Silver Token (XAGX)

Поточна ціна Silver Token (XAGX) сьогодні становить 31.66 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XAGX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Silver Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 111.48K USD

- зміна ціни Silver Token протягом дня — -2.01%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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