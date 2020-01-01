Токеноміка Silver Stonks (SSTX) Дізнайтеся ключову інформацію про Silver Stonks (SSTX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Silver Stonks (SSTX) Silver Stonks is a company powered by its own token, SSTX, created to make it easier for a wider demographic to protect and diversify their assets. The Silver Stonks ecosystem allows our holders to buy physical silver on our online store, gain memberships to access exclusive educational content on our platform and benefit from our services that allow traditional businesses to adopt a token economy. Our mission is (i) To make purchasing silver more approachable to a new generation of investors. (ii) To grow our token’s utility centered around an ecosystem of services. (iii) To educate people about the benefits of diversifying their assets, particularly in silver and cryptocurrencies. Офіційний вебсайт: https://www.silverstonks.io/ Купити SSTX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Silver Stonks (SSTX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Silver Stonks (SSTX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 62,48K $ 62,48K $ 62,48K Загальна пропозиція: $ 2,30T $ 2,30T $ 2,30T Циркуляційна пропозиція: $ 747,57B $ 747,57B $ 747,57B FDV (повністю розведена вартість): $ 192,24K $ 192,24K $ 192,24K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Silver Stonks (SSTX)

Токеноміка Silver Stonks (SSTX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Silver Stonks (SSTX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SSTX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SSTX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SSTX, досліджуйте ціну токена SSTX в реальному часі!

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