Ціна Silver Stonks (SSTX)
Поточна ціна Silver Stonks (SSTX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 96.09K USD. Ціна SSTX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Silver Stonks:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 115.48 USD
- зміна ціни Silver Stonks протягом дня — +0.48%
- циркуляційна пропозиція – 747.57B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Silver Stonks до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Silver Stonks до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Silver Stonks до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Silver Stonks до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.48%
|30 днів
|$ 0
|-4.84%
|60 днів
|$ 0
|+9.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Silver Stonks: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.48%
+2.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Silver Stonks is a company powered by its own token, SSTX, created to make it easier for a wider demographic to protect and diversify their assets. The Silver Stonks ecosystem allows our holders to buy physical silver on our online store, gain memberships to access exclusive educational content on our platform and benefit from our services that allow traditional businesses to adopt a token economy. Our mission is (i) To make purchasing silver more approachable to a new generation of investors. (ii) To grow our token’s utility centered around an ecosystem of services. (iii) To educate people about the benefits of diversifying their assets, particularly in silver and cryptocurrencies.
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