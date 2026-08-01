Сьогоднішня ціна Silver rStock

Поточна ціна Silver rStock (SLVR) сьогодні становить $ 68,96, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SLVR до USD становить $ 68,96 за SLVR.

Silver rStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 221 911, з циркуляційною пропозицією у 3,22K SLVR. Протягом останніх 24 годин SLVR торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 5 439,79, тоді як історичний мінімум — $ 0,0011996.

У короткостроковій динаміці SLVR змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 844,62.

Ринкова інформація щодо Silver rStock (SLVR)

Ринкова капіталізація $ 221,91K$ 221,91K $ 221,91K Обсяг (за 24 год) $ 844,62$ 844,62 $ 844,62 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 221,91K$ 221,91K $ 221,91K Циркуляційне постачання 3,22K 3,22K 3,22K Загальна пропозиція 3 216,685790125 3 216,685790125 3 216,685790125

Поточна ринкова капіталізація Silver rStock — $ 221,91K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 844,62. Циркуляційна пропозиція SLVR — 3,22K, зі загальною пропозицією 3216.685790125. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 221,91K.