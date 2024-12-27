Сьогоднішня ціна Silva (SILVA)

Поточна ціна Silva (SILVA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 331.85K USD. Ціна SILVA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Silva:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 275.35 USD

- зміна ціни Silva протягом дня — -2.92%

- циркуляційна пропозиція – 2,000.00T USD

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