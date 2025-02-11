Ціна Silo Staked SEI (ISEI)
Поточна ціна Silo Staked SEI (ISEI) сьогодні становить 0.248095 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ISEI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Silo Staked SEI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.52K USD
- зміна ціни Silo Staked SEI протягом дня — +4.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Silo Staked SEI до USD становила $ +0.0105554.
За останні 30 днів зміна ціни Silo Staked SEI до USD становила $ -0.0950959547.
За останні 60 днів зміна ціни Silo Staked SEI до USD становила $ -0.1480078948.
За останні 90 днів зміна ціни Silo Staked SEI до USD становила $ -0.21871862261659487.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0105554
|+4.44%
|30 днів
|$ -0.0950959547
|-38.33%
|60 днів
|$ -0.1480078948
|-59.65%
|90 днів
|$ -0.21871862261659487
|-46.85%
Останній аналіз цін Silo Staked SEI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.04%
+4.44%
-1.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Liquid Staking token for Sei
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