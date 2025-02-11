Сьогоднішня ціна Silo Staked SEI (ISEI)

Поточна ціна Silo Staked SEI (ISEI) сьогодні становить 0.248095 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ISEI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Silo Staked SEI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.52K USD

- зміна ціни Silo Staked SEI протягом дня — +4.44%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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