Ціна Silo Finance (SILO)
Поточна ціна Silo Finance (SILO) сьогодні становить 0.03532807 USD з ринковою капіталізацією $ 12.41M USD. Ціна SILO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Silo Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.70K USD
- зміна ціни Silo Finance протягом дня — -0.91%
- циркуляційна пропозиція – 351.18M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Silo Finance до USD становила $ -0.00032583856884568.
За останні 30 днів зміна ціни Silo Finance до USD становила $ -0.0007385898.
За останні 60 днів зміна ціни Silo Finance до USD становила $ +0.0000961453.
За останні 90 днів зміна ціни Silo Finance до USD становила $ +0.00442733893193402.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00032583856884568
|-0.91%
|30 днів
|$ -0.0007385898
|-2.09%
|60 днів
|$ +0.0000961453
|+0.27%
|90 днів
|$ +0.00442733893193402
|+14.33%
Останній аналіз цін Silo Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.58%
-0.91%
+6.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Silo is a non-custodial lending protocol to borrow any crypto asset with another. SECURE BY DESIGN When you deposit in a Silo, you don't share the risk with other tokens in the protocol. Silos can only borrow the bridge asset from each other, keeping the risk isolated to a single Silo. EFFICIENT To concentrate liquidity, each token asset gets one Silo only. With the bridge asset connecting all Silos, liquidity moves fluidly in the protocol, enabling any collateral token to borrow another. PERMISSIONLESS Silo is designed to support any token asset on the chains it operates on. Silos share default collateral factors that can be adjusted on a Silo level at any time.
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