Сьогоднішня ціна Silo Finance (SILO)

Поточна ціна Silo Finance (SILO) сьогодні становить 0.03532807 USD з ринковою капіталізацією $ 12.41M USD. Ціна SILO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Silo Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.70K USD

- зміна ціни Silo Finance протягом дня — -0.91%

- циркуляційна пропозиція – 351.18M USD

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