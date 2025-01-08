Ціна Sillycat (SILLYCAT)
Поточна ціна Sillycat (SILLYCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 59.46K USD. Ціна SILLYCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sillycat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.48K USD
- зміна ціни Sillycat протягом дня — -2.89%
- циркуляційна пропозиція – 100.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sillycat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sillycat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sillycat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sillycat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.89%
|30 днів
|$ 0
|+2.65%
|60 днів
|$ 0
|-24.67%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sillycat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.75%
-2.89%
+36.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Many wonder, what is SillyCat? SillyCat is a dive into the whimsical world of cats, capturing the playful and curious spirit of these mysterious creatures in the crypto realm. Like a poetic tribute to our feline companions, this token dances on the blockchain stage, offering a symphony of fantasy and charm. SillyCat was created in response to this demand, and to provide value to the ecosystem the solana blockchain. SillyCat will be more than just a memecoin, featuring several unique use cases and utilities that are beneficial to the long term growth of the Solana Ecosystem. With the Solana blockchain and coin making a huge return over the last few months, it’s time for Sillycat to come in and set the stardard for memecoins on Solana. There’s a new cat in town.
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