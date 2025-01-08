Сьогоднішня ціна Sillycat (SILLYCAT)

Поточна ціна Sillycat (SILLYCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 59.46K USD. Ціна SILLYCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sillycat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.48K USD

- зміна ціни Sillycat протягом дня — -2.89%

- циркуляційна пропозиція – 100.00T USD

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