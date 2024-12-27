Сьогоднішня ціна Silly Goose (GOO)

Поточна ціна Silly Goose (GOO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 502.50K USD. Ціна GOO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Silly Goose:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.32K USD

- зміна ціни Silly Goose протягом дня — +1.94%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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