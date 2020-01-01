Токеноміка Silly Dragon (SILLY) Дізнайтеся ключову інформацію про Silly Dragon (SILLY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Silly Dragon (SILLY) Silly Dragon: A whimsical, fun-loving character in the Solana blockchain world, embodying innovation, community, and playfulness. 🐉✨🚀 ON NOVEMBER 8, ANATOLY POSTS ON HIS ACCOUNT X 'THE YEAR OF THE SILLY DRAGON' HAS INFUSED A FRESH AND PLAYFUL ENERGY INTO THE SOLANA NARRATIVE. AS WE APPROACH THE YEAR 2024, OFTEN ASSOCIATED WITH THE DRAGON IN VARIOUS CULTURAL ZODIACS, ANTICIPATION IS GROWING ABOUT WHAT NARRATIVES AND INNOVATIONS MIGHT DEVELOP AROUND THE SILLY DRAGON. THIS PLAYFUL SYMBOL COULD VERY WELL BECOME A CATALYST FOR NEW CREATIVE INITIATIVES AND COMMUNITY ENGAGEMENT, ADDING AN INTRIGUING LAYER TO SOLANA'S EVOLVING STORY. Офіційний вебсайт: https://sillydragon.io/ Купити SILLY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Silly Dragon (SILLY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Silly Dragon (SILLY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,17M $ 1,17M $ 1,17M Загальна пропозиція: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M Циркуляційна пропозиція: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,17M $ 1,17M $ 1,17M Історичний максимум: $ 0,159107 $ 0,159107 $ 0,159107 Історичний мінімум: $ 0,00101644 $ 0,00101644 $ 0,00101644 Поточна ціна: $ 0,00117204 $ 0,00117204 $ 0,00117204 Дізнайтеся більше про ціну Silly Dragon (SILLY)

Токеноміка Silly Dragon (SILLY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Silly Dragon (SILLY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SILLY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SILLY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SILLY, досліджуйте ціну токена SILLY в реальному часі!

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