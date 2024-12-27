Ціна Silly Dragon (SILLY)
Поточна ціна Silly Dragon (SILLY) сьогодні становить 0.01025876 USD з ринковою капіталізацією $ 10.26M USD. Ціна SILLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Silly Dragon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.46M USD
- зміна ціни Silly Dragon протягом дня — +4.53%
- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Silly Dragon до USD становила $ +0.00044462.
За останні 30 днів зміна ціни Silly Dragon до USD становила $ -0.0015010545.
За останні 60 днів зміна ціни Silly Dragon до USD становила $ -0.0011852437.
За останні 90 днів зміна ціни Silly Dragon до USD становила $ -0.000538316362813709.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00044462
|+4.53%
|30 днів
|$ -0.0015010545
|-14.63%
|60 днів
|$ -0.0011852437
|-11.55%
|90 днів
|$ -0.000538316362813709
|-4.98%
Останній аналіз цін Silly Dragon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.64%
+4.53%
+18.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Silly Dragon: A whimsical, fun-loving character in the Solana blockchain world, embodying innovation, community, and playfulness. 🐉✨🚀 ON NOVEMBER 8, ANATOLY POSTS ON HIS ACCOUNT X 'THE YEAR OF THE SILLY DRAGON' HAS INFUSED A FRESH AND PLAYFUL ENERGY INTO THE SOLANA NARRATIVE. AS WE APPROACH THE YEAR 2024, OFTEN ASSOCIATED WITH THE DRAGON IN VARIOUS CULTURAL ZODIACS, ANTICIPATION IS GROWING ABOUT WHAT NARRATIVES AND INNOVATIONS MIGHT DEVELOP AROUND THE SILLY DRAGON. THIS PLAYFUL SYMBOL COULD VERY WELL BECOME A CATALYST FOR NEW CREATIVE INITIATIVES AND COMMUNITY ENGAGEMENT, ADDING AN INTRIGUING LAYER TO SOLANA'S EVOLVING STORY.
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