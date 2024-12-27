Сьогоднішня ціна Silly Dragon (SILLY)

Поточна ціна Silly Dragon (SILLY) сьогодні становить 0.01025876 USD з ринковою капіталізацією $ 10.26M USD. Ціна SILLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Silly Dragon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.46M USD

- зміна ціни Silly Dragon протягом дня — +4.53%

- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD

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