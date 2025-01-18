Ціна silky (SILKY)
Поточна ціна silky (SILKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SILKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності silky:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.87 USD
- зміна ціни silky протягом дня — +2.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SILKY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SILKY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни silky до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни silky до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни silky до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни silky до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.17%
|30 днів
|$ 0
|-32.56%
|60 днів
|$ 0
|-59.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін silky: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.29%
+2.17%
-3.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Silky is a Sylvanian kitty-themed meme coin launched on the Solana blockchain. Embracing the playful charm of Sylvanian feline characters, Silky combines the fun of meme culture with the fast, low-cost transactions of Solana. Designed for a community of enthusiasts, Silky aims to bring a whimsical touch to the crypto world while offering potential value and utility within its ecosystem. We hope you consider this project
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SILKY до AUD
A$--
|1 SILKY до GBP
￡--
|1 SILKY до EUR
€--
|1 SILKY до USD
$--
|1 SILKY до MYR
RM--
|1 SILKY до TRY
₺--
|1 SILKY до JPY
¥--
|1 SILKY до RUB
₽--
|1 SILKY до INR
₹--
|1 SILKY до IDR
Rp--
|1 SILKY до PHP
₱--
|1 SILKY до EGP
￡E.--
|1 SILKY до BRL
R$--
|1 SILKY до CAD
C$--
|1 SILKY до BDT
৳--
|1 SILKY до NGN
₦--
|1 SILKY до UAH
₴--
|1 SILKY до VES
Bs--
|1 SILKY до PKR
Rs--
|1 SILKY до KZT
₸--
|1 SILKY до THB
฿--
|1 SILKY до TWD
NT$--
|1 SILKY до CHF
Fr--
|1 SILKY до HKD
HK$--
|1 SILKY до MAD
.د.م--