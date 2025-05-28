Ціна Silentis (SILENTIS)
Поточна ціна Silentis (SILENTIS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 85,50K USD. Ціна SILENTIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Silentis:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Silentis протягом дня — -1,02%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Silentis до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Silentis до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Silentis до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Silentis до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1,02%
|30 днів
|$ 0
|-34,18%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Silentis: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,65%
-1,02%
-33,19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
At Silentis, we’re bringing you powerful, offline AI that’s 100% free and built for everyone. From individuals to enterprises, Silentis ensures your data stays private and secure—always offline, no compromises. Let’s shape the future of privacy-focused AI—together. Silentis is a privacy-focused offline AI software built on the Llama 3.2 4B model, and what makes it unique is its uncompromising emphasis on user control, security, and accessibility.
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