Сьогоднішня ціна Silentis (SILENTIS)

Поточна ціна Silentis (SILENTIS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 85,50K USD. Ціна SILENTIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Silentis:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Silentis протягом дня — -1,02%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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