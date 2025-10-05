Інформація щодо ціни Silent Pass (SP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -1,46% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,19% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,19%

Актуальна ціна Silent Pass (SP) становить --. За останні 24 години SP торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SP становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SP змінився на -- за останню годину, -1,46% за 24 години та на -3,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Silent Pass (SP)

Ринкова капіталізація $ 60,51K$ 60,51K $ 60,51K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 67,25K$ 67,25K $ 67,25K Циркуляційне постачання 899,81M 899,81M 899,81M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Silent Pass — $ 60,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SP — 899,81M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 67,25K.