Інформація щодо ціни Silensio (SILEN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00154914$ 0,00154914 $ 0,00154914 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -1,98% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,98%

Актуальна ціна Silensio (SILEN) становить --. За останні 24 години SILEN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SILEN становить $ 0,00154914, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SILEN змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -1,98% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Silensio (SILEN)

Ринкова капіталізація $ 10,58K$ 10,58K $ 10,58K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,42K$ 11,42K $ 11,42K Циркуляційне постачання 926,66M 926,66M 926,66M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Silensio — $ 10,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SILEN — 926,66M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,42K.