Сьогоднішня ціна SikaSwap (SIKA)

Поточна ціна SikaSwap (SIKA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 37.38K USD. Ціна SIKA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SikaSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 248.38 USD

- зміна ціни SikaSwap протягом дня — +0.28%

- циркуляційна пропозиція – 127.00M USD

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