Ціна SikaSwap (SIKA)
Поточна ціна SikaSwap (SIKA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 37.38K USD. Ціна SIKA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SikaSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 248.38 USD
- зміна ціни SikaSwap протягом дня — +0.28%
- циркуляційна пропозиція – 127.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SikaSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SikaSwap до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SikaSwap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SikaSwap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.28%
|30 днів
|$ 0
|-39.33%
|60 днів
|$ 0
|-72.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SikaSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.28%
-7.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SikaSwap is a Decentralised Finance (DeFi) platform providing integrated payment solutions using blockchain technology. We are a passionate team of innovators, thinkers, and developers committed to creating seamless and secure payment experiences that connect everyday life with the De Fi space, empowering individuals to securely manage digital assets without the limitations of traditional financial and intermediaries.
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