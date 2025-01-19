Ціна SigUSD (SIGUSD)
Поточна ціна SigUSD (SIGUSD) сьогодні становить 0.954494 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SIGUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SigUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.19K USD
- зміна ціни SigUSD протягом дня — -3.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SigUSD до USD становила $ -0.0373597222792254.
За останні 30 днів зміна ціни SigUSD до USD становила $ -0.0021759599.
За останні 60 днів зміна ціни SigUSD до USD становила $ -0.0599151155.
За останні 90 днів зміна ціни SigUSD до USD становила $ -0.0493278970140542.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0373597222792254
|-3.76%
|30 днів
|$ -0.0021759599
|-0.22%
|60 днів
|$ -0.0599151155
|-6.27%
|90 днів
|$ -0.0493278970140542
|-4.91%
Останній аналіз цін SigUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.11%
-3.76%
-4.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SigUSD is an algorithmic stable coin protocol based off the research of the AgeUSD protocol. As in the name, sigUSD acts as a stablecoin which is pegged to the USD.
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