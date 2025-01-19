Сьогоднішня ціна SigUSD (SIGUSD)

Поточна ціна SigUSD (SIGUSD) сьогодні становить 0.954494 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SIGUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SigUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.19K USD

- зміна ціни SigUSD протягом дня — -3.76%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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