Ціна SigRSV (SIGRSV)
Поточна ціна SigRSV (SIGRSV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SIGRSV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SigRSV:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 272.58 USD
- зміна ціни SigRSV протягом дня — -3.83%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SigRSV до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SigRSV до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SigRSV до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SigRSV до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.83%
|30 днів
|$ 0
|+8.29%
|60 днів
|$ 0
|+28.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SigRSV: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.72%
-3.83%
+1.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SigRSV is the Reserve token for SigmaUSD Bank. SigmaUSD.io is a UTxO-based novel crypto-backed algorithmic stablecoin protocol. The protocol is the first iteration of AgeUSD which is the result of a collaboration between research and development teams across three organisations: IOG (IOHK), the company leading Cardano core development; Ergo Foundation; and blockchain technology company, Emurgo, also one of the founding members of Cardano.
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