Сьогоднішня ціна Signum (SIGNA)

Поточна ціна Signum (SIGNA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.69M USD. Ціна SIGNA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Signum:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.09K USD

- зміна ціни Signum протягом дня — +10.06%

- циркуляційна пропозиція – 2.18B USD

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