Ціна Signum (SIGNA)
Поточна ціна Signum (SIGNA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.69M USD. Ціна SIGNA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Signum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.09K USD
- зміна ціни Signum протягом дня — +10.06%
- циркуляційна пропозиція – 2.18B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Signum до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Signum до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Signum до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Signum до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+10.06%
|30 днів
|$ 0
|-43.96%
|60 днів
|$ 0
|-41.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Signum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.68%
+10.06%
+9.32%
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