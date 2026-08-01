Сьогоднішня ціна Signet

Поточна ціна Signet (SIGNET) сьогодні становить $ 0,04356388, зі зміною 0,90% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SIGNET до USD становить $ 0,04356388 за SIGNET.

Signet наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 19 232,45, з циркуляційною пропозицією у 441,51K SIGNET. Протягом останніх 24 годин SIGNET торгувався між $ 0,04335244 (мінімум) та $ 0,0440071 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,167286, тоді як історичний мінімум — $ 0,03756869.

У короткостроковій динаміці SIGNET змінився на +0,03% за останню годину та на -0,75% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 9,92.

Ринкова інформація щодо Signet (SIGNET)

Ринкова капіталізація $ 19,23K$ 19,23K $ 19,23K Обсяг (за 24 год) $ 9,92$ 9,92 $ 9,92 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,23K$ 19,23K $ 19,23K Циркуляційне постачання 441,51K 441,51K 441,51K Загальна пропозиція 441 509,5682518253 441 509,5682518253 441 509,5682518253

Поточна ринкова капіталізація Signet — $ 19,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 9,92. Циркуляційна пропозиція SIGNET — 441,51K, зі загальною пропозицією 441509.5682518253. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,23K.